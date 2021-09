Handanović in Iličić sta se v dramatičnem obračunu razšla z remijem 24ur.com Nogometaši Interja in Atalante so se v derbiju 6. kroga Serie A razšli z neodločenim izidom (2:2). V izjemno dramatični tekmi, kjer smo videli tudi zapravljeno enajstmetrovko in razveljavljen zadetek s strani VAR-a, sta priložnost za igro dobila tako Samir Handanović kot Josip Iličić.

Oglasi