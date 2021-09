V Parecagu umrl 42-letni motorist, nesrečo je povzročil pijani 70-letnik 24ur.com V Parecagu se je okoli 14. ure zgodila prometna nesreča. Nesrečo je povzročil 70-letni voznik osebnega avtomobila, ki je pri zavijanju levo izsilil prednost 42-letnemu motoristu, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper. Cesta med Sečovljami in Lucijo je bila zaradi ogleda kraja nesreče zaprta do 17. ure.

Sorodno

































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Matej Mohorič

Primož Roglič

Tadej Pogačar

Janez Janša

Benjamin Savšek