Podpisan dogovor z občinami: v letu 2022 dvig povprečnine na 645 evrov in na 647 evrov v letu 2023 Vlada RS Minister za javno upravo Boštjan Koritnik in predstavniki reprezentativnih združenj občin so podpisali Dogovor o višini povprečnine za leti 2022 in 2023. Povprečnina se iz dosedanjih 628,20 evrov ponovno dviguje, in sicer prihodnje leto najprej za 17 evrov, to je na 645 evrov v letu 2022, in nato na 647 evrov v letu 2023.

Sorodno



























Oglasi Omenjeni Boštjan Koritnik Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Alenka Bratušek

Igor Zorčič

Luka Mesec