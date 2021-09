Piše: C. R. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik in predstavniki reprezentativnih združenj občin so danes, v ponedeljek, 27. septembra 2021, podpisali Dogovor o višini povprečnine za leti 2022 in 2023. Povprečnina se iz dosedanjih 628,20 evrov ponovno dviguje, in sicer prihodnje leto najprej za 17 evrov, to je na 645 evrov v letu 2022, in nato na 647 evrov v letu 2023. Vlada Republike Sloveni ...