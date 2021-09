Piše: Janja Strah Jutri bo samooklicana koalicija KUL podpisala sporazum o povolilnem sodelovanju. Marjan Šarec (LMŠ), Tanja Fajon (SD), Luka Mesec (Levica) in Alenka Bratušek (SAB) nameravajo s svojimi političnimi strankami spet sodelovati, čeprav je njihova koalicija, ki so jo sestavili septembra 2018 (edina razlika je, da je SD takrat vodil Dejan Židan), razpadla prej kot v letu in pol. Bili s ...