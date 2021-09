Včasih se sprašujem, ali je z našimi skrajnimi levičarskimi politiki in njihovimi podporniku vse v redu. Njihova ravnanja pogosto kažejo na pomanjkanje zdrave kmečke pameti. Pa ne le to, gre tudi za hinavščino, dvoličnost, lažnivost, neumnost, politično slepoto, nateg volivcev in še kaj. Naj svoja uvodna stavka utemeljim. Naj na tem mestu ponovim nekaj, kar sem že zapisal pred skoraj desetletjem. ...