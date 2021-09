Četverček KUL podpisal sporazum o povolilnem sodelovanju Reporter Vodje LMŠ, SD, Levica in SAB so podpisali sporazum o povolilnem sodelovanju. Namen podpisa je delovanje za dobrobit Slovenije in za umiritev stanja v državi. Je pa to podlaga za nadaljnje sodelovanje, pripravo skupnih programskih vsebin, način delovanja i

Sorodno











































Oglasi