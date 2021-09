Žirantka šova se je razšla s partnerjem po nekajletni zvezi Lokalec.si Ana Klašnja, znana slovenska balerina in žirantka šova Slovenija ima talent, se naj bi razšla s partnerjem. Večletni partner Ane je bil plesalec in koreograf Miha Krušič. Z njim ima tudi sina. Po poročanju portala svet24.si pa naj bi se par pred časom razšel. Zapisali so, da je Ana potrdila njihove informacije, a da o razhodu ni hotela govoriti. Povedala je samo, da se z njim še vedno razume. Ana ...

