15-letnica o življenju v rejništvu: 'Sprejela sem, da je to življenje in da gre naprej' BibaLeze.si V prvi avdicijski oddaji 8. sezone priljubljenega šova Slovenija ima talent je med drugim nastopila komaj 15-letna Tajda Korče, ki je z upogibanjem svojega telesa marsikoga pustila odprtih ust, voditelja šova, Peter Poles in Sašo Stare, pa sta ji namenila celo zlati gumb. Tajda priznava, da ji je bilo nerodno in ni želela, da veliko ljudi ve za njeno avdicijo, zato je svoj načrt delila le z najbližjimi.

