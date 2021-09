Slovenija ima talent: Za srečo kriva talent in ganljiva zgodba Svet 24 Po dolgem in nestrpnem čakanju je Slovenija le dočakala novo sezono šova Slovenija ima talent, kjer je že v prvi oddaji padel zlati gumb, ki sta ga 15-letnici podelila voditelja šova Peter Poles in Sašo Stare.





Sorodno



























Oglasi