Poginuli divji prašič s Pohorja ni bil okužen z virusom afriške prašičje kuge RTV Slovenija Preiskave vzorcev poginulega divjega prašiča, ki so ga lovci v nedeljo našli na območju občine Ribnica na Pohorju, so pokazale, da prašič ni bil okužen z virusom afriške prašičje kuge. Bolezen ne predstavlja nevarnosti za zdravje drugih živali in ljudi.

