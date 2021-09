Mladi in mleko - utrditi pripadnost lokani pridelavi Radio Ognjišče Danes obeležujemo Svetovni dan šolskega mleka. Leta 2000 ga je razglasila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, z namenom osveščanja javnosti o pomenu mleka v prehrani otrok in mladih. Hkrati pa je današnji dan Generalna skupščina Združenih narodov razglasila tudi za mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani.



Sorodno





Oglasi Omenjeni Združeni narodi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Bojana Beović

Jože Podgoršek

Luka Mesec

Tanja Fajon