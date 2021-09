Velik pomen kakovostnega slovenskega mleka v šolski prehrani Demokracija Piše: C. R. Organizacija združenih narodov že od leta 2000 dalje vsako zadnjo sredo v septembru obeležujemo Svetovni dan šolskega mleka. Ob tem svetovnem dnevu šolskega mleka GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij poudarja pomen oskrbe javnih zavodov s kakovostnim slovenskim mlekom in mlečnimi izdelki. Namen svetovnega dneva šolskega mleka je osvešč

