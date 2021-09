Rekorden naliv v prestolnici povzročil veliko škodo tudi v Drami in Moderni galeriji RTV Slovenija V neurju, ki se je ponoči razbesnelo nad Ljubljano, sta veliko škodo med drugim utrpeli tudi Drama, iz katere so morali med predstavo Požigalci evakuirati občinstvo in igralce, ter Moderna galerija, kjer je zalilo dvorane in depoje.

Sorodno



































Oglasi