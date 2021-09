Nova kampanja z geslom »Najboljše imamo doma« spodbuja uživanje lokalnega mleka in mlečnih izdelkov Vlada RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z oktobrom začenja z nacionalno kampanjo za promocijo lokalnega mleka in mlečnih izdelkov. Kampanja s sloganom »Najboljše imamo doma« je zasnovana v sodelovanju s slovenskimi pridelovalci in predelovalci mleka Namenjena je splošni promociji mleka in mlečnih izdelkov ter promociji ponudbe z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija«. Znak potrošniku zagotavlja nakup mleka in mlečnih izdelkov višje kakovosti, ki so pridelani in predelani v Sloveniji pod nadzorom neodvisnih certifikacijskih organov.

