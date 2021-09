Z oktobrom nacionalna kampanja za promocijo lokalnega mleka in mlečnih izdelkov Krizno ogledalo Ministrstvo za kmetijstvo z oktobrom začenja z nacionalno kampanjo za promocijo lokalnega mleka in mlečnih izdelkov z geslom Najboljše imamo doma. Z njo želijo spodbuditi javnost k večjemu poseganju po slovenskem mleku in mlečnih izdelkih ter izpostaviti prednost izdelkov z znakom Izbrana kakovost - Slovenija, je dejal minister Jože Podgoršek.

