Vse oči uprte v Ljudski vrt in večni derbi SiOL.net V 12. krogu 1. SNL bodo vse oči uprte v Ljudski vrt, kjer se bosta v soboto zvečer na večnem derbiju pomerila Maribor in Olimpija. Krog se bo sicer začel že danes z derbijem začelja med Radomljami in Aluminijem. V soboto bo na sporedu še srečanje med Taborom in Domžalami. V nedeljo bo vroče v Ljubljani, kjer bo po evropskem porazu gostovala Mura, vodilni Koper pa bo pričakal Celjane.

