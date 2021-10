V FJK so danes ob 4991 PCR testiranjih potrdili 78 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 1,56-odstoten. V to številko je vključenih tudi šest migrantov oz. prosilcev za azil, je sporočil podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi. Opravili so še 4506 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 5 novih okužb (delež 0,11-odstoten). Umrla ...