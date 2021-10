20-procentno povečanje okužb v enem tednu: Zahvale pošljite Mlekušu, Musarjevi, ustavnemu sodišču, S Demokracija Piše: Sara Kovač (Nova24tv) “Rezultati Sindikata policistov Slovenije, Nataše Pirc Musar in ustavnega sodišča se danes kažejo v 531 novookuženih ali 20 % več kot pred tednom,” je minister Aleš Hojs komentiral povečanje števila okužb na včerajšnji dan. K temu naj dodamo še sredine in petkove proteste ter vse anticepilce ter influencerje, ki po socialnih omrežjih širijo lažne novice. V soboto so opr ...

