Za začetek derbi začelja, vse oči pa uprte v Ljudski vrt in večni derbi SiOL.net V 12. krogu 1. SNL so vse oči uprte v Ljudski vrt, kjer se bosta v soboto zvečer na večnem derbiju pomerila Maribor in Olimpija. Krog se je sicer začel že v petek z derbijem začelja med Radomljami in Aluminijem, ki pa se je končal z delitvijo točk (2:2). V soboto bo na sporedu še srečanje med Taborom in Domžalami. V nedeljo bo vroče v Ljubljani, kjer bo po evropskem porazu gostovala Mura, vodilni Koper pa bo pričakal Celjane.

