Krivec: Volitve bodo maja drugo leto, nič prej 24ur.com O tem, ali je prav, da je predsednik države sprejel prvega proticeplica v državi in o aktivaciji 9. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki omejuje oz. prepoveduje gibanje, sta spregovorila prva moža poslanskih skupin največje vladne stranke SDS Danijel Krivec in opozicijske SD Matjaž Han. Stanje v naši državi je zelo resno, edina rešitev pa so predčasne volitve, je prepričan Han. Kri...

