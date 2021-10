Rupel: To, da so prišli vsi evropski ter balkanski politiki na Brdo, je zelo pomembno Nova24TV Pri prvem predsedovanju Slovenije Svetu EU leta 2008 je prav Sloveniji uspelo doseči priznanje samostojnosti Kosova. Ko je Kosovo razglasilo neodvisnost, je tako večina evropskih držav je Kosovo priznala. To kaže, da je Slovenija imela dovolj velik vpliv oziroma dovolj veliko vlogo pri vključevanju Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. “Mi smo ves čas govorili o tem, da je treba razširiti Evropsko ...

