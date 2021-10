Poslanica ob tednu otroka Vlada RS Razigran uživaj dan je osrednja tema letošnjega nacionalnega tedna otroka, s katero se želi postaviti protiutež posledicam ukrepov zoper epidemijo covida-19 in poudariti pomen igre, igranja in prostega časa. V nadaljevanju, ob mednarodnem tednu otroka, objavljamo poslanico ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janeza Cigler Kralja.

