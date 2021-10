V Celovcu razstava na temo koroškega plebiscita RTV Slovenija V Koroškem deželnem arhivu v Celovcu bodo danes odprli razstavo Slovenci, za zmiraj gre. Postavitev sta lani, ob 100. obletnici koroškega plebiscita, pripravila Arhiv RS in Pokrajinski arhiv Maribor z arhivi in muzeji iz Slovenije, Avstrije in Srbije.

