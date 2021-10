Ministrica Helena Jaklitsch na odprtju razstave “Slovenci-za zmiraj gre!” v spomin na plebiscit Demokracija Piše: L. B. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch se je včeraj, 6. oktobra 2021, udeležila odprtja razstave »Slovenci – za zmiraj gre!« v Koroškem deželnem arhivu v Celovcu. Razstava, ki sta jo ob 100. obletnici koroškega plebiscita v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije in Narodnim muzejem Slovenije lansko leto pripravila Arhiv Republike Slovenije in Pok ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Helena Jaklitsch

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Dikaučič

Zoran Stevanović

Zlatan Čordić Zlatko

Matjaž Kek