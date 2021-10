V Velikovcu odkrili spominsko ploščo padlim v koroških bojih RTV Slovenija Na pokopališču v Velikovcu na avstrijskem Koroškem so odkrili spominsko ploščo za vse padle v koroških bojih v letih 1918 in 1919. Pokrovitelja dogodka sta predsednika Slovenije in Avstrije, Borut Pahor in Alexander Van der Bellen.

