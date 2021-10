Ni kaj, Slovenija lahko v petek postavi nov rekord! SiOL.net Slovenska nogometna reprezentanca bo v petek v kvalifikacijah za SP 2022 gostovala na Malti. Z majhno evropsko otoško državo se bo pomerila osmič. Šestkrat je upravičila vlogo favorita in zmagala, pred 25 leti pa so Maltežani na domačih tleh izvlekli remi brez zadetkov (0:0) in ostali neporaženi. Takrat se je igrala prijateljska tekma. Ko se je igralo za točke, se je Slovenija vedno veselila zmage. Tokrat bo naskakovala že sedmo nad Malto, s katero lahko postavi nov mejnik slovenskega nogometa.

