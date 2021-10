Slovenija se je razigrala in odpihnila Malto Dnevnik Slovenski nogometaši so prepričljivo opravili z Malto. V Valletti so dosegli štiri zadetke, vratar Jan Oblak pa je ohranil nedotaknjeno mrežo. Boj za Katar 2022 se nadaljuje v ponedeljek, ko bo pod Pohorjem gostovala Rusija.

