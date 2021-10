Na redni seji DZ-ja v prvo branje predloga zakonov o debirokratizaciji in o dolgotrajni oskrbi RTV Slovenija DZ bo na oktobrski redni seji obravnaval predloga novel zakona o lekarniški dejavnosti ter o organiziranosti in delu v policiji. Poleg tega bodo poslanci opravili tudi prvo branje predloga zakona o debirokratizaciji in predlog zakona o dolgotrajni oskrbi.

