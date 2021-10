Poslanci o izčrpavanju javne službe: "STA je tik pred stečajem in na žalost je pred stečajem tudi na Večer V delu opozicije so predlagali, da državni zbor vladi Janeza Janše priporoči, da spoštuje 66. člen sedmega protikoronskega zakona in 20. člen zakona o STA. Od vlade bi zahtevali še, da v treh dneh zagotovi financiranje STA. O tem je že včeraj razpravljal parlamentarni odbor za kulturo, vendar z devet za in devet proti priporočil ni sprejel, zato državni zbor o njem danes ne bo glasoval.

