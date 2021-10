Brezplodna poslanska razprava o Slovenski tiskovni agenciji 24ur.com DZ se je na zahtevo velikega dela opozicije sestal na izredni seji, na kateri se je lotil predloga priporočil o tem, naj vlada zagotovi financiranje javne službe STA. Opozicijske poslanske skupine so poudarile, da to določa že zakonodaja, poslanske skupine iz vrst koalicije pa so izpostavile, da je treba imeti bolj jasna pravila in tudi nadzor. Poslanski skupini SMC in DeSUS nista predstavili svo...

