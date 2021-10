Koalicija poziva STA k popravku cenika SiOL.net Poslanci so v nadaljevanju izredne seje DZ o financiranju STA, ki so jo zahtevali v SAB, LMŠ, SD, Levici in poslanski skupini nepovezanih poslancev, ponovili svoj pogled na problematiko. Predlagatelji seje so se zavzemali za to, naj vlada plača javno službo STA po zakonodaji in bili proti dodatnim pogojem, v koaliciji pa so STA pozvali k določitvi cenika za svoje storitve.

