Tamara Korošec ga še vedno ljubi TOčnoTO.si Se še spomnite prikupne Tamare Korošec? Dekle je v šovu Ljubezen po domače osvojila srce Renata Lužarja. Njuna pravljica se je po nekaj letih lani februarja končala. Renato je našel svojo ljubezen, saj se je letos poročil, prav tako pa se je razveselil svojega prvega otroka. Tamara pa je o svojem zasebnem življenju kar malce […] Tamara Korošec ga še vedno ljubi was first posted on 8 oktobra, 2021 a...

