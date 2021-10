Celjani in Trebanjci ostajajo stoodstotni SiOL.net Branilci naslova državnih prvakov, rokometaši Trima Trebnjega, ki ga vodi nekdanji reprezentančni kapetan Uroš Zorman, tudi po tekmi petega kroga lige NLB ostajajo brez poraza. V petek so s 14 goli razlike premagali Herz Šmartno. Trebanjci so začasno skočili na vrh lestvice, a jih je s tega spet izrinilo Celje, ki je prav tako zanesljivo premagalo Slovana. Velenjčani niso imeli težav z Mariborom, jutri pa bo na delu še Ribnica, ki gosti Urbanscape Loko.

