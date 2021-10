Gneča na klopeh KUL koalicije, ko gre za sejo o STA in špricanje proračunske seje, ko gre za ljudi i Demokracija Piše: Domen Mezeg (Nova24tv) “Gneča v klopeh Kul koalicije: SD, Levice, LMŠ, SAB, ko gre za populizem Alenke Bratušek okrog nesposobnega direktorja STA Bojana Veselinoviča in špricanje proračunske seje Državnega zbora Janeza Janše ter vlade RS, ko gre za ljudi, gospodarstvo in Slovenijo!” je dvoličnost leve opozicije razgalil poslanec SDS Boris Doblekar. “S poslanci Levice v DZ, se je nivo komunik ...

Sorodno

















Oglasi