V Postojni moški večkrat zabodel 22-letnico Lokalec.si Na Policijski upravi Koper so bili ob ob 6.39 uri obveščeni, da je nekdo zabodel žensko v Tržaški ulici v Postojni. S prvim zbiranjem obvestil so ugotovili ugotovili, da je moški zabodel 22-letnico iz Postojne. Poškodovana je bila prepeljana v bolnišnico. Osumljencu so že odvzeli prostost. Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo kaznivega dejanja. Več sledi.

