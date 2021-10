Moški v Postojni večkrat zabodel 22-letno žensko Reporter V Postojni je moški zjutraj večkrat zabodel 22-letno žensko, so sporočili s Policijske uprave Koper. Žensko so odpeljali v bolnišnico, osumljenca pa so že prijeli, so še pojasnili. Kriminalisti trenutno intenzivno nadaljujejo s preiskavo kaznivega dejanja

Sorodno































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Margareta Guček Zakošek

Bojana Beović

Zoran Stevanović

Tadej Pogačar