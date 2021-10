Poskusa umora v Postojni osumljen 24-letnik, zabodena 22-letnica je v smrtni nevarnosti Večer Ponedeljkovega poskusa umora v Postojni je osumljen 24-letnik z območja Postojne, državljan Slovenije in Severne Makedonije, so povedali na PU Koper. Policisti so bili o dogodku obveščeni malo ...

