Marko Potrč je razkril, da z Lili to storita res za poseben, redek dogodek TOčnoTO.si Marko Potrč je televizijski in radijski voditelj, ki je javnost najbolj pretresel s svojim odkritim pogledom na pandemijo koronavirusa. Z družino se je tako za nekaj mesecev preselil na Švedsko, kjer je svoji družini omogočil čim bolj normalno življenje. Medtem ko je bila Slovenija zaprta, sta njegova otroka obiskovala šolo na Švedskem in odkrivala lepote […] Marko Potrč je razkril, da z Lili to st...

Sorodno



















Oglasi