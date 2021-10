Slovenija - Rusija (postavi) RTV Slovenija Do konca kvalifikacij za svetovno prvenstvo so še tri tekme in Slovenija mora dobiti vse tri, da ostane v igri za vsaj drugo mesto, ki prinaša dodatne kvalifikacije. Prva ovira je Rusija. Tekma v Mariboru se bo začela ob 20. 45.

Sorodno





















































Oglasi