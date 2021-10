Usoda Slovenije po sanjskem scenariju v rokah Hrvaške SiOL.net Ko je Kekova četa prejšnji mesec izgubila v Splitu (0:3), je bilo v Sloveniji zaznati veliko razočaranje. Možnosti za preboj na SP 2022 v Katarju so bile le še simbolične. Ko pa so Kekovi izbranci v petek navdušili na Malti in otoški državici nasuli kar štiri zadetke (4:0), je matematika izrisala tudi scenarij, po katerem bi se lahko Sloveniji še zelo smejalo. Potrebno bo izpolniti le nekaj pogojev. Dobiti vse tekme do konca in računati na pomoč Hrvaške, ki bo v zadnjem krogu na Poljudu pričakala prav Ruse!

