Kljub porazu: "Na tej tekmi moramo graditi prihodnost" SiOL.net Razočarani, a z dvignjeno glavo. Na Malti in proti Rusiji je bila igra, kakršna mora biti in zato kljub porazu v Ljudskem vrtu in koncu sanj o Katarju 2022 optimistično v prihodnost slovenske nogometne reprezentance gleda Adam Gnezda Čerin.

