Kako povečati dostopnost in konkurenčnost evropskih avdiovizualnih in medijskih vsebin? RTV Slovenija V Cankarjevem domu poteka dvodnevna mednarodna strokovna konferenca Kako povečati dostopnost in konkurenčnost evropskih avdiovizualnih (AV) in medijskih vsebin. Cilj konference je osvetliti ključna vprašanja in izzive na tem področju.

