Minister Janez Poklukar je po ugotovitvah internega nadzora glede obravnave opečenega štiriletnega dečka povedal, da je “strokovni nadzor podal jasne ugotovitve, da se je zgodil odstop od protokola. V skladu s tem so tekli vsi postopki. Na ravni Slovenije je jasno dogovorjen protokol obravnave otrok, mlajših od 15 let, in kako postopati pri njih v povezavi s covidom-19.” Vodstvo Splošne bolnišnice ...