Dogodek z opečenim štiriletnikom obžalujejo in se opravičujejo Dnevnik Interni strokovni nadzor v celjski bolnišnici, v katerem so podrobno analizirali potek dogajanja vse od sprejema štiriletnega otroka z opečeno nogo do začetka zdravljenja, ni pokazal morebitnih odstopanj ali nepravilnosti, časovni zamik pa naj ne bi...

