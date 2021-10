Hojs: Današnja dejanja protestnikov so “eklatantna kršitev javnega reda in miru” Lokalec.si Protestniki so se danes znova zbrali v Ljubljani, o čemer smo že poročali. Protest je komentiral notranji minister Aleš Hojs. Sprva je bilo precej mirno, policija pa je bila v pripravljenosti. Pripeljali so tudi vodni top, ob tem so protestniki celo ploskali, kasneje pa so mnogi posedli pred top. Napetost se je stopnjevala. Protestniki so zasedli križišče Protestniki so namreč imeli transparente, ...

