Policija pred novim protestom, ki ni prijavljen, poziva k mirnosti in strpnosti 24ur.com Z ljubljanske policijske uprave sporočajo, da so seznanjeni z napovedmi o novem sredinem protestu v Ljubljani. Shod do zdaj ni bil prijavljen, kar pomeni, da ni organizatorja, ki bi poskrbel za varnostne ukrepe. Za red na shodu bodo tako znova skrbeli policisti.

