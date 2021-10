Anže Kopitar od besed takoj k dejanjem: Poskušaš zadržati trenutek in ne razmišljaš preveč SiOL.net "Zelo solidna prva tekma celotne ekipe. Las Vegas ima zelo dobro moštvo, pogovarjali smo se, da moramo igrati z veliko hitrosti in veliko energije. Prejeti zadetek nas ni vrgel s tira, ostali smo potrpežljivi, kar je dober znak," se je po izjemnem uvodu v sezono, s 6:2 so premagali Vegas Golden Knights, smejalo s tremi zadetki in dvema asistencama prvi zvezdi večera Anžetu Kopitarju.

