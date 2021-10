Protestniki na policijski helikopter streljali z laserjem, pilot poškodovan 24ur.com S Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da so na sredinih protestih tokrat zaznali več kot 300 kršitev, pa tudi osem kaznivih dejanj. Med drugim so neznani storilci na Trgu republike proti policijskemu helikopterju usmerili laserski žarek, pri tem je eden izmed pilotov utrpel poškodbo očesa. "Navedeno dejanje je skrajno nevarno in le naključje je botrovalo temu, da ni vsa posadka utrpela...

