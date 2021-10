(FOTO) Prepoznate osebe na fotografijah? 5. oktobra so bile vpletene v nasilje na protestih Demokracija Piše: C. R. Policija preiskuje okoliščine več kaznivih dejanj v sklopu protestov, ki so se odvijali 5. 10. 2021 v Ljubljani. Kaznivih dejanj sta osumljeni tudi osebi na fotografijah, zato vse ki bi imeli informacije o osumljencih ali kaznivih dejanjih na prot ...

